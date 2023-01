Riiklikele kultuuri- ja spordipreemiatele kandideerib mitu läänevirulast

Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot. Üks kandidaate preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest on rahvatantsujuht Maie Orav.

Kahele 64 000 euro suurusele spordipreemiale, mis määratakse elutöö eest isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale, esitati kandidaate 20. Preemia kandidaatide seas on korvpallitreener ja endine korvpallur, pikaaegne Eesti korvpalli panustaja Andres Sõber ja maadlustreener, endine maadleja ja valdkonna eestvedaja Valeri Pormann.