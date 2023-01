Nädala teises pooles tuleb nii pakast kui ka plusskraade

Reede öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3–9, öö hakul saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku –3 kuni –9 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 0 kraadi. Teed muutuvad libedaks. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub põhjast läänekaarde ja puhub 2–7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –4, saartel –1 kuni +1 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4–10, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni –9 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal jõuab Loode-Eestisse lume- ja lörtsisadu, mis laieneb edasi kagu suunas, ühtlasi tuiskab. Õhtul tuleb saartel ka vihma ja on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15–18 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –6 kraadi, Lääne-Eestis tõuseb vahemikku 0 kuni +2 kraadi.