Kodukandi turvalisuse hoidja sai elutööpreemia

Kadrina vabatahtliku päästekomando kunagine pealik ja kodukandi turvalisuse hoidja Arne Kastemäe on elutööpreemia konkursi korraldaja, volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Risto Murumägi sõnul olnud kogu elu Kadrinas eestvedajaks. Komisjoni seitsmest liikmest viis leidsid, et just Kastemäe on elutööpreemiat väärt.

Elutööpreemia kandidaate sai kuni 31. detsembrini esitada rahvas. Kastemäe esitamise põhjuseks toodi, et ta on olnud Kadrina vabatahtlik päästja juba üle poole sajandi, täpsemalt 58 aastat. Selle aja jooksul oli ta ka 30 aastat Kadrina vabatahtliku päästekomando pealik. Ta on olnud päästja nii pikalt, et on osalenud lugematul arvul päästetöödel ja päästnud ka palju inimesi. Väljakutsetele reageerimine pole aga ainus, mida ta on teinud: ta on näinud ka palju vaeva õnnetuste ärahoidmisega kodunõustamise, info- ja ennetuspäevade kaudu.