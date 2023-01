Viru Sõna ⟩ VASTUKAJA: viinatalongid paljastasid riigisaladuse

Toonasel abimaavanemal Tarmo Lindmaal on see kohtumine hästi meeles. “Loomulikult oli kokkusaamise ajendiks Vilniuse veresaun, me olime ikka täitsa hirmul, et meilgi võib midagi sarnast juhtuda,” meenutas ta. “Õnneks olid siinsed vene ohvitserid suhteliselt mõistlikud ja rahumeelsed mehed. Nad ise olid ka Vilniuses toimunu pärast heitunud.”