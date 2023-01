Repliik: aga kes viskab esimese kivi?

Kas peab ilmtingimata valima – selleks et ühel poolel olla või vastanduda? Mis siis, kui me arutleme väheke küsimuse üle, kuidas ühe või teise seisukohani on jõutud, milline on ajalooline ja kultuuriline taust jne? Kas siis võib ilmneda, et oleme oma poole valimisega liialt kiirustanud ja teinud hoopiski vale valiku?