Kindlasti on ka kuldne kesktee, aga probleem on ju täitsa olemas ja varem või hiljem peavad sellega silmitsi seisma kõik lapsevanemad.

Eilses Virumaa Teatajas kirjutas samal teemal Marika Kundla, kes viitas neuroteadlase Jaan Aru sõnadele, et laste aju on suuteline palju rohkemaks, kui me arvame. Kui nutiseade sekkub lapse arengusse varakult, enne kui too on jõudnud piisavalt avastada maailma, et leida sealt üles endale huvipakkuv, võib areng seisma jääda.