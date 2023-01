Ennetus on parem kui tagajärgedega võitlemine

Kui inimene ei ole sotsiaalselt abivajaja, kui tal on olemas sotsiaalsed oskused ja vaimne tervis on korras, siis ta suudab tagada ka kogukonna turvalisust, osaleda riigikaitsel ja olla täisväärtuslik pereliige ja töötaja. Viimased kolm aastat olen oma ettekannetes ja tegevustes seda mõtet kandnud. Seetõttu on mul eriti hea meel, et sotsiaaldemokraadid võtsid selle mõtte oma juhtlauseks, mis kõlab lühendatult: “Toimetulek on julgeolek.” Riigipoolne ennetusvaldkonna rahastamine peab kasvama ning projektipõhisuselt tuleb liikuda eelarvepõhisele rahastusele.