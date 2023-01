Elanikke kutsutakse maantee üle arutlema

Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu riigi eriplaneeringu juhtrühma kuuluv ja seal Lääne-Virumaad esindav Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev ütles, et riigil ja planeerijatel võib olla ahvatlus teetrass maksimaalselt sirgeks ajada. Haljala vallas lõppev neljarealine maantee kulgeb käänuliselt kuni Kukruse neljarealise maanteeni 70. kilomeetril. Maaameti kodulehel mõõdistades selgub, et linnulennult tuleks trassi pikkuseks 58 kilomeetrit.

“Minu soov on kutsuda inimesi üles aruteludel osalema, sest päris paljude inimeste kinnistud saavad puudutatud sellest eriplaneeringust. Riik võib isegi sundvõõrandamise teed minna. Me ei tohi passiivseks jääda,” rääkis Vassiljev. Vallavolikogu esimehe hinnangul on eriplaneeringu juures palju probleeme. “Tõin juhtrühma koosolekul välja juba tõsise mure, et trass ei läheks joonlaua järgi Põdruse ristist kuni Rannuni,” tõi Vassiljev näite, kuidas eriplaneering võib joon­laua­meetodi rakendamise korral puudutada hulgaliselt metsa- ja põllumaad.