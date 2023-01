Matemaatikaõpetaja kogub suusamaratonisarja templeid

Viimase medali ja templi teenis mees nädalavahetusel Austrias, kui osales Dolomitenlaufi maratonil. Tegelikult sõitis Tauno Ojasaar kahel päeval lausa kahel maratonil ning sai templi nii pikemate kui ka lühemate suusavõistluste passi. Esmalt soovib mees täita pikemate sõitudega seotud eesmärgi. See on juba peaaegu käeulatuses, sest kümnest vajalikust on kaheksa templit olemas. Seni on Ojasaar võistlemas käinud vaid Euroopas. Tiitli saamiseks tuleb üks maraton ette võtta ookeani taga.