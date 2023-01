Epp Mäe laagerdas Kõrgõzstanis

Mäe tunnistas, et rahvusvahelistes laagrites kohtub enamjaolt sama seltskond maadlejaid. Vahel saabub mõni uus noor tulija samuti seltskonda. Mäe rääkis, et kuna Kõrgõzstanis toimus maadluslaager esimest korda, oli näha, et korraldaja oli selleks tublisti pingutanud. “Kõik jäid rahule,” märkis Mäe.