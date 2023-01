Mõjukad 2022 ⟩ Juhtkiri: kes mõjutab me mõjukaid?

Ei saa salata, et mõjukate edetabel on üks enam vastukaja saanud rubriike maakonnalehes. On neid, kes elavad kaasa, aga ka neid, kes väljendavad solvumist, et ennast nimekirjast ei leia. Niisuguse reastamise mõju inimestele on aga sedavõrd individuaalne, et selle üle võibki vaidlema jääda, kulutada selleks tunde, päevi, ilma et selguks tõde.

Huvitav on mõelda sellele, et mõjukate taga on alati inimesed, kellel on mõju nimekirja pääsenu üle. Pereliikmed, lähedased, töökaaslased. Sageli ei oleks ilma tugivõrgustiku või toetavate kolleegideta inimesel üksi võimalik teha ega saavutada seda, mis paistab silma. Seega võib täiesti julgelt öelda, et see veerandsajast nimest koosnev maakonna silmapaistvamate inimeste tipp on tegelikkuses kordades suurem. Me kõik oleme seotud, meil kõigil on mõju kellelegi ja mingis valdkonnas.