Ettevõtja Oleg Gross on Lääne-Virumaa mõjukamate inimeste hulka kuulunud enam kui 20 aastat, Lääne-Virumaa mõjukate nimekirja tipus on ta olnud alates 2018. aastast, mil ilmus esimene 25 nimega edetabel. Hoolimata soliidsesse ikka jõudmisest pole ärimees ettevõtlusest taandunud ning tegeleb iga päev aktiivse juhtimistööga. 1991. aastal väikese elektritarvete kaupluse ja seejärel pisikese Rakvere Raja toidupoega alustanud, on ta nüüdseks üles ehitanud omanimelise jaeketi, kuhu kuuluvad toidu- ja esmatarbekaupu müüvad kauplused üle kogu Eesti.