Laena kõnet, Vanemuine: miks ja kuidas annetada oma kõnet?

Postimehe mulluses otseülekandes räägiti kõne annetamisest lähemalt. Fotol on vasakult MKM-i riigi andmete valdkonna juht Ott Velsberg, poeet Jürgen Rooste ja saatejuht Brent Pere.

Eesti keele kõnelejaid kutsutakse üles veebruaris annetama oma kõnet, et arendada kõnetuvastuse lahendusi. Oma kõnet on juba annetanud pea tuhat inimest, seda saab teha igaüks, tarvis on vaid nutitelefoni või toimiva mikrofoniga arvutit.