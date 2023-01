Vastukaja: 23 aastat 5 kuud ja mitte meepurkigi

Et kõik ausalt ära rääkida, alustan algusest. Eelmise sajandi viimasel aastal lõpetasin Viljandis kultuuriakadeemias professor Kalju Komissarorvi juhendamisel teatrikateedri II kursuse ja sain näitleja elukutse. Kuna väikese Eesti jaoks on näitlejaid ilmselgelt palju, otsustasin vastu võtta Haljala vallavalitsuse pakutud rahvamaja juhataja ametikoha. Arvan, et tegin õigesti, sest ega igast teatrikooli lõpetajast ei saa kohe Tõnis Niinemetsa või Tiit Sukka. Tegelikult õnnestus mul oma ametiga rahvamajas tabada mitu kärbest ühe hoobiga. Sain tegeleda sellega, mida ma armastasin: teater, laulmine, rahvatants ja kõik teised kaunid kunstid sinna juurde.

Noore mehena võtta vastutus juhtida kultuuritemplit, mis on alati olnud maakonna üheks kultuurimajakaks, oli kindlasti suur väljakutse. Kuid ma teadsin, et majas on tugevad abimehed, kellega julgeb lahingusse minna. Abimehed ja imelised kolleegid Tiiu Torpan, Lembit Kirsipu, Harry Veldi, Elve Veldi, Merle Eberhart, Andres Järve olid need, kes noorele mehele abi ja toetust jagasid, ning nendega koos tundus, et kõik on võimalik. Ja nii see oligi.