Rakveres tegutsevast osaühingust Rehvix öeldi, et iga päev astuvad uksest sisse sõidukiomanikud, kelle liiklusvahendi rehviga on teel midagi juhtunud. Tavaliselt on sõidetud läbi augu, mis lume tõttu ei paista, ja rehv ei ole matsule vastu pidanud.

Kaheksaaastase staažiga töötaja ütles, et selle aja sees on mõned juhtumid olnud, kus politsei on kontrolli käigus avastanud, et rehvid ei vasta nõuetele. Tavaliselt rehviomanik sellest rääkida ei taha. Küll aga juhtub paar korda kuus, et sõiduk ei ole liialt kulunud rehvide tõttu läbinud tehnoülevaatust.