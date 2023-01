Salatimäed ja õllejõed: Oleg Grossi firma peol serveeritakse poolteist tonni toitu

"Mis siin salata, nagu ikka on kiire-kiire," ütles OG Elektra tegevjuht Raigo Mõlder reede lõuna ajal. Eesti ühe suurima, kui mitte kõige suurema firmapeo korraldus sujub plaani järgi. "Mõned viimase hetke muudatused on, aga need on siiski kõik pisiasjad," lisas ta.