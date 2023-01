Rakvere Rohuaia lasteaed oli edukas edulugude konkursil

Rohuaia lasteaias oli projekti juhendajaks õpetaja Mirjam Hõbemägi. Tema sõnul sai see alguse eelmise aasta vabariigi aastapäeval, kui koos mudilastega vaadati laulu- ja tantsupeo videoid. Lapsed märkasid, et rahvariietel on toredad mustrid. Koos joonistati mustreid ja prooviti YouTube‘i põhjal joogikõrtega kududa. Nõnda punuti lõngajuppidest käepaelad. Käepalu punuti ka Ukraina värvides ja need anti üle sõjapõgenike lastele.