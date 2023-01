Bassivirtuoos Mihkel Mälgand: "Mediteerimiseks ei pea rätsepaistes padja peal hõljuma"

“Kõige meeldivam ongi see totaalne muutus Pikal tänaval,” ütleb Mihkel ja viipab aknast välja. Sama tänavat pidi jalutas ta lapsena kultuurimaja lauluringi, kuid tollal oli see olnud õudne katsumus. “Majad olid räämas ja koledad, pimedad hoovid ja tondilossid. Aga täna on see täielik pärl siin linnas,” kiidab ta uskumatut miljöömuutust. Silmakriipivaid muutusi kodulinnas ei oskagi ta esile tuua. Möönab hoopis, et linnakujunduses on astutud julgeid samme. “Aga võrreldes selle pildiga, mida ma mäletan, läheb täna kohati orienteerumine sassi.”