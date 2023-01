Kaare tutvustab näitust järgnevalt: “Ivar Leti laulusõnad ütlevad: “Elu on nii nagu uni, siit minnes sa midagi kaasa ei saa. Kui, siis mõned tugevamad mälupildid, kuid neidki keegi meist, keegi ei tea.” Sellest mõttest on kantud ka näitusel väljas olevad tööd.”

Portreenäitus “Eluuni” on mosaiik inimestest, kes on ühel või teisel viisil kunstniku elust läbi jooksnud, temaga kõrvuti kõndinud, hinge sügavamatesse soppidesse tallele jäänud, temaga üheks kasvanud. Samas ei kujuta kõik joonistused konkreetseid inimesi, vaid kannavad endas lugusid, mis on Margit Kaaret sügavalt puudutanud, lummanud, kujundanud ja olnud osa tema minevikust.