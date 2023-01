Teatrikinos linastub Martin McDonagh’ auhindadega pärjatud “Inisherini hinged”

Rõõmupäev on filmi linastumisega saabunud kõigi nende inimeste õuele, kes on viimased 14 aastat oodanud, et pärast pigimusta komöödiat “Palgamõrvarid Brügges” saaksid Brendan Gleeson ja Colin Farrell taas Martin McDonagh’ filmis ekraani jagada.