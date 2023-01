Turvavööst lugu ei peetud ja roolijoodikutele tähelepanu ei pööratud

Mulje, et Eesti maanteedel valitseb täielik anarhia ja liiklusõnnetustes hukkub igal aastal järjest rohkem inimesi, on pisut ekslik. Jah, õnnetuste üldarv tasapisi kasvab, kuid praegu on neid kaugelt vähem kui “metsikutel” 1990-ndatel. Hukkunutest rääkimata. Toonane Lääne-Viru vahest tuntuim liikluspolitseinik Jüri Linask meenutab muude seikade kõrval, et millalgi 1990-ndate alguses juhtus avarii, mille tagajärgi nähes tema partneri närvid üles ütlesid.