Nädala kaja: paremaks igal rindel

Nädal algas positiivse uudisega, et riigigümnaasiumi õppurid pääsesid lõpuks uude majja. See peaks andma innustust teadmiste taga nõudmisel. Keskkonnavahetus võib tekitada mõningast stressi, sest harjumustel on suur jõud, ja kõik uus on ju harjumatu. Küllap loksuvad kõik ebakõlad aja möödudes paika ja hiljem järele mõeldes ei tundu mõnigi asi enam nii pelutavana kui alguses.