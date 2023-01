Kolumn: poliittsirkus ja hea tegu

Reklaamikirjutaja teab, et ükski tarbija ei taha naudingut edasi lükata, see peab saabuma kohe. See peab olema nagu odava maiustuse esmane suhkrulaks suus, mida sajad kõrgharitud toidutehnoloogid on suurfirmade laborites tuuninud kümneid kordi tugevamaks kui looduslikust suhkrust saadav mõnutunne. Mitte magus, vaid supermagus, kiire ekstaas ja reaalsuse hetkeline unustamine. Naudingu edasilükkamine kui tsiviliseeritud ehk siis teistega arvestava inimese tunnus on haihtunud, sest isegi need kandidaadid, kes omaette on tsiviliseeritud ja heade kavatsustega, teevad tsirkust kaasa. Sest kui sina ei karju, siis karjub su konkurent. Ja võidukaid rahustab teadmine, et naudinguid edasi lükata on aega järgmised neli aastat, kui valimised läbi on.