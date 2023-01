Nädala lind: salutihane ja põhjatihane

Ei ole ka kogenud linnutundjatel lihtne pealiskaudse vaatluse järgi öelda, kellega täpselt tegu, sest kaks tihaseliiki – põhjatihane ja salu- ehk soo­tihane – on omavahel väga sarnased. Must müts on mõlemal, sellel on vahet vaid niipalju, et põhjatihasel on see tuhm, salutihasel veidi läikiv.