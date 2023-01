Töötajate ette lavale astudes ütles Oleg Gross, et tema hinges on kerge värin ja sügav austus ning lugupidamine kõigi suhtes, kes spordisaali on kogunenud. "Te kõik olete oma panuse andnud meie ettevõtte arengusse ja tänase peo mõttesse. Ma olen juba ammu oma ea järgi pensioniealine, kuid ikkagi on täna olukord, et olen täna siin laval," rääkis Gross, kes väljendas rõõmu, et saab sellises eas olla aktiivselt tegevuses.