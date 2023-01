Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskuse arhitekte tabas auhinnasadu

Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus osutus Eesti arhitektuuri preemiate jagamisel laureaadiks lausa kolmel korral. Uus õppehoone pälvis peapreemia Eesti Kultuurkapitalilt ja aastapreemiad Eesti Arhitektide Liidult ning Eesti Sisearhitektide Liidult. Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskuse arhitekt on Joel Kopli (KUU arhitektid) ja sisearhitekt Kristel Jakobson (Haka Disain).

Auhinnatseremoonial võeti Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus kokku ühe sõnaga, milleks on koostöö. Arhitektide arvates sobitati hoones suurepäraselt kokku puit- ja metallkonstruktsioon ning tehnoloogiline koostöö. Kõiki õpperuume saab eraldi kasutada ja samas on võimalik kogu maja üheks suureks tervikuks muuta. Arhitektuuris ja sisearhitektuuris domineerivad need materjalid, millega lapsed seal töötavad: puit ja metall.