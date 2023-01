Keity Meier müüs dokumentaalfilmi esilinastusel oma mootorratta

Maria Reinupi dokumentaalfilmi "Ninja" privaatlinastusel said osalejad näha traielisõitja loomingulist poolt võimsal motoetendusel, kus Keity Meier tegi kaskadööritriki, hüpates kinosaalis läbi tulerõnga.

"Kõik need, kes ise ei söanda ratta selga istuda, et siis kõrgustesse tõusta, võimsaid õhulende sooritada ja tasakaaluvõimet proovile panna, saavad sellele ka edaspidi pealtvaatajana kaasa elada. Minu motoetendust on võimalik kõikvõimalikele üritustele tellida. Kogu teenitud tulu läheb maailmameistrivõistlustel osalemiseks," rääkis Keity Meier.