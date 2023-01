Kõige ohtlikumad vead, mida kodukasutajad mootorsae käsitsemisel teevad

"Mõjub paradoksina, aga kodukasutajad, kel on mootorsaagidega vähem kogemust, tajuvad selle tööriista kasutamisega kaasnevaid ohtusid palju vähem kui profikasutajad, kes oskavad end kaitsta selle masina eest, mille kett käib ringi kiirusega 20 m/s," kommenteeris Aivo Smitt ja lisas, et kahjuks on Eestis kodukasutajate hulgas veel kahetsusväärselt vähe neid, kes end saagi kasutades piisaval määral kaitseksid ja kannaksid vajalikku turvavarustust.