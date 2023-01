OG Elektra firmapeo pealt kokku ei hoitud

Spordisaali ruumidesse mahtusid 3000 inimest suurema vaevata ja kõrv tabas õhust meeldiva sumina, mis õhtu jooksul enam kordagi ei vaibunud. 5Miinuse esinemise ajal võis pilk peale jääda tulekustutiga ringi jooksvale korraldusmeeskonna liikmele – jäi mulje, et artistid on laval tembutamisega liiale läinud. Saundlandi heli-, valgus- ja lavatehnik Ragnar Laurits ütles lühidalt, et muretsemiseks polnud põhjust, sest kõik oli kontrolli all. “Kes varem 5Miinuse kontserdil pole käinud, ei pruugi aru saada, mis laval täpselt toimub, sest kasutame palju erinevaid vahendeid,” sõnas Laurits.