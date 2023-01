Mis on valimistel seost päris eluga? Õige vastus on, et mitte midagi. Valimised protsessina muudavad poliitikud iseenda karikatuurideks, kes räägivad tühje sõnu ja unustavad vist ise ka korraks, et nad on tegelikult needsamad inimesed, kes ka täna ja homme. Ka pärast valimisi on nad samad.