Sotsiaalkaitse vajab puhastust ja sihtimine ei vii sihile

Olen jällegi parteituna roheliste (EER) nimekirjas ja ikka ühe olulise ühisosa pärast. Mitte et mul teiste erakondadega ühisosad sootuks puuduksid, aga ilma kodanikupalgata on neist nii mõnegi idee elluviimine võimatu missioon. Näiteks puudutab see tingimuste loomist eestlaste sündimuse tõusuks taastetasemele. Olen kodanikupalga eestkõneleja, mis pole vist kellelegi uudis – ja EER on siiani ainus erakond, kelle programmi on see sisse kirjutatud. Valimisprogrammi ka muidugi. Lihtne ja loogiline.