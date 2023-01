Erikomisjon võtab fookusesse parvlaev Estonia uurimise

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul on Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutused äsja valmis saanud esialgse hindamise vahearuande, kuid samas on ametist lahkuv Eesti ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juhataja Rene Arikas välja tulnud tõsiste etteheidetega, mille kohaselt on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sekkunud keskuse sõltumatusse.