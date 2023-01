Töö- ja tehnoloogiakeskusel pole kasutajate sõnul vigu

Auhinnatseremoonial võeti Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus kokku ühe sõnaga, milleks on koostöö. “Mulle meeldis, et arhitekt tegi minuga kui õpetajaga koostööd,” ütles töö- ja tehnoloogiakeskuse majajuht Martin Kink, kes hoones ka õpetajaametit peab. Tema sõnul küsis arhitekt nõu, kuidas teha nii, et hoone kasutajale hea oleks. Üheks suureks plussiks nimetas Kink hoone avatust ja läbikäidavust. Klassides liikumisel on kaks võimalust: saab välja eraldi uksest ja saab ka käia klassist klassi. Ruumi aitavad suuremaks muuta liigendseinad. “Tekib ühtne suur ruum, mida läheb vaja suuremate tööde puhul,” selgitas Kink.