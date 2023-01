Simuna kandist, Hirlast, tuli toimetusele kiri, milles kurdetakse, et kauplusauto käis neil ebaregulaarselt. Tavaliselt peaks rändkauplus kohale tulema kaks korda nädalas. Kahel nädalal ei saabunud see üldse. Rakvere Tarbijate Kooperatiivist teatatakse, et ühel nädalal oli müüja haige ja teisel nädalal auto katki, millest polnud võimalik teatada, sest telefoniliinil oli rike.