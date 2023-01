Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul sõnastatakse lähtesisukohtades peamised lahendamist vajavad küsimused ehk miks ja kuidas planeeringut koostama hakatakse. "Uus maantee peaks kindlasti toetama kohalikku elu ja lahendama ära praegused liiklusprobleemid," märkis minister ja lisas, et esmane siht on muuta liiklemine ohutumaks. "Eesmärk on, et nii piirkonna inimestel, läbisõitjatel kui külalistel oleks sõit läbi kahe maakonna turvalisem, sujuvam ja ajaliselt lühem."