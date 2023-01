Kaitseliitlased madistasid koos liitlastega õppusel "Winter Safari 23"

"Õppuse eesmärgid said täidetud, eelkõige liitlastega koostegutsemise osas," ütles kirde maakaitseringkonna (KiMKR) ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "KiMKR-i staabiliikmed said vajaliku kogemuse infovahetuse ja liitlaste kaudtule kasutamise osas. Samuti toetasime ja julgestasime esmakordselt mobiilse raketisüsteemi HIMARS tegevust." Kaitseliitlased said õppusel lisaks vahetu kogemuse uue RAHE-ga, mis neile hiljuti väljastati. Kaitseliitlaste esmamuljed relva kohta olid head.