DPD kullerid hakkavad kaupa vedama elektriautodega

"Elektrikaubikutega plaanime katta Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Viljandi ja Jõhvi. Meil on Eestis 260 pakiautomaati, mistõttu on just sellel, kuidas ja millega me automaatide, aga ka era- ja äriklientide tellimuste ning laovahelise logistika korraldame, suur roll CO 2 heitmete vähendamisel," sõnas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.