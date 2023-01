Eesti inimeste e-postkastidesse jõuavad jätkuvalt süüdistused kõikvõimalikes internetikuritegudes, nüüd viimati koos väitega, et politsei on kõike hoolikalt jälginud.

Kirja eesmärk on inimeselt raha välja petta. Tegelikult on väga lihtne aru saada, et tegemist on pettusega, vaadates näiteks saatja e-posti aadressi. "Ära kirjale vasta, võid selle hoopis rahulikult kustutada," soovitab politsei.