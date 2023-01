OG Elektra poeplaan võtab Sõmerul ilmet

Ettevõtja Oleg Gross ütles, et poe ehitamine on jätkuvalt plaanis ning tema suuri takistusi ei näe, sest pole saanud negatiivset tagasisidet kohalikelt ega ametkondadelt. "Ma oleme positiivselt meelestatud. Ametkondade kooskõlastused võtsid aega, kuid elanikelt pole me nurinat kuulnud, mis on väga meeldiv," rääkis Gross

Ettevõtja sõnul said nad lõpuks transpordiametiga kokkuleppele poe juurde kuuluva sissesõidutee osas. "Juurdepääsutee tegemine on lisakulu, kuid peame kogujatee Näpi teele välja ehitama. Väljasõiduteega pole muresid, sest see saab olema Sõmeru ringi juures," rääkis Gross. Ettevõtja sõnul on praegu raske öelda, kui suureks projekti kogumaksumus võib kujuneda, kuid see võib jääda 2,5 miljoni ligi.