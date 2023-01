Meelis Münt: "Juhul kui riik peaks langetama positiivse otsuse, selgub tuumaelektrijaama tegelik asukoht riikliku eriplaneeringu protsessis"

Palju on räägitud sellest, et Eestisse soovib tuumajaama rajada Fermi Energia AS, kes eelistab asukohana kas Letipea küla Viru-Nigula vallas või Aidu karjääri Lüganuse vallas. Kuid paralleelselt tegutseb riigi tuumaenergia töörühm, kuhu on kaasatud enamiku ministeeriumite esindajad. Töörühma juhib keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.