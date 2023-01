Dopamiin on tarvilik vara. Mõnus lärakas dopamiini vabaneb ajus näiteks siis, kui mõni sotsiaalmeedia äpp saadab teavituse. Uus kiri, uus like, uus kommentaar või uus sõber – see tähendab, et sa pole üksi siin külmas universumis. Aju lööb nurru nagu varjupaigast uude koju toodud kassipoeg.