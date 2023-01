Juhtkiri: Pikk tänav tiksub vaikselt ellu

Seda suurem on rõõm, kui pisikeste äride tõttu tekib üha enam soovi sellele ilusale tänavale sammud seada. Mullu avas Pikal tänaval uksed vinoteek Mullistuudio, mis tähendab meeldivat ajaveetmisvõimalust täiskasvanutele. Kontserdid, luuleõhtud ja joogikoolitused on sisulised ning pakuvad väikeses linnas mõnusat meelelahutust.

Möödunud nädalavahetusel uksed avanud koogikohvik tervitab lastega peresid ja neid, kes õhtul mullijooki limpsima minna ei taha. Või siis hoopiski päeval lastega koos kook, õhtul kaaslasega kontsert, ja seda kõike ühel tänaval. Kui Mullistuudio on napi tegutsemisajaga oma klientuuri kahtlemata juba leidnud, siis koogikohvikul on veel tarvis tööd teha. Ehk vajaks kohvik pisut hubasemaks-õdusamaks muutmist? Mõni pildike seinal, vaibake maas, midagi sellist, mis tekitaks sisseastujas tunde, et ta on oodatud ja tahab külmal talvepäeval võtta tassi sooja jooki, mõnusa ampsu ja sõbraga juttu ajada.