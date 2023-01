Ain Kütt ja härra von Fock uurivad uut mõrvalugu

Ain Küti raamatute peategelane Paul Alexander Eduard von Fock, kes elas aastatel 1798–1884, on ajalooline tegelane. Romaanide mõrvalood on küll välja mõeldud, ent neisse on autori kinnitusel põimitud ka Virumaal tõesti aset leidnud sündmusi. Sagadi krimisarjas on varem ilmunud “Risti soldati mõistatus” aastal 2019, “Kuldse medaljoni mõistatus” aastal 2020 ja “Musta paguni mõistatus” aastal 2021.