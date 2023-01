Koos sõnumivõistlusega kuulutab ajaleht “Punane Täht” välja ideekavandite konkursi. Eesmärk on saada ettepanekuid ajalehes uute rubriikide avaldamiseks. Kindlasti on lehe 23 000 tellija seas neid, kes soovivad kaasa aidata oma “uudistepaberi” huvitavamaks ja meelepärasemaks muutmisele. Oma aja on näiteks ära elanud teenekas rubriik “Varjust päevavalgele”.