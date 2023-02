Tagurpidi moosivargus: keegi poetab Haljala poe riiulitele kodus tehtud hoidiseid

Kui tavaliselt on kauplused hädas varastega, siis Grossi Toidukaupade Haljala poes on vastupidine probleem: keegi poetab hoidiste-konservide riiulitele oma kodus tehtud hoidiseid. Vähemalt ühte sellist hoidist on ettevaatlikult degusteeritud ja see osutus kvaliteetseks ja väga maitsvaks, kuid sellegi poolest korjavad müüjad sellised asjad riiulitelt ära.