Eestis ringles eelmisel aastal pea pool tuhat võltsitud rahatähte

Võrreldes teiste euroala riikidega on Eesti ühe väiksema avastatud võltsingute arvuga riik. Üle poole järeletehtud kupüüridest olid 50-eurosed pangatähed, mida avastati 271 korral. 500-euroste pangatähtede võltsinguid registreeriti 82 ning 10- ja 20-euroste pangatähtede võltsinguid vastavalt 45 ja 44.

Eesti Panga hinnangul ei olnud enamik Eestis avastatud võltsingutest oma olemuselt keerukad, sest raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega. Eesti Pank juhib tähelepanu, et rahatähe ehtsust on võimalik tuvastada ka vaatluse teel. Rahatähel on olemas turvaelemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades. Lisaks saab kahtlast kupüüri võrrelda mõne teise rahatähega.