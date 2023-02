Juhtkiri: rahu ja oma riigi nimel

Jaan Poska oli tark ja ettenägelik mees. Ta aimas väga õigesti, et Nõukogude Venemaa on üks libekeelne ja valetav riik. Kommunistlik Venemaa tahtis läbi rääkida vaid siis, kui seda talle väga vaja oli, ja rahugi sõlmis ta oma viimases hädas. Seejuures jätkas Nõukogude Venemaa sõjategevust ka läbirääkimiste ajal – esimesel korral pakkusid bolševikud ju ise rahu juba 1919. aasta suvel, leides, et kahe riigi piir peaks jooksma kusagil Kunda–Peipsi joonel.