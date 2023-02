Elron toob 2024. aastal liinile pikemad rongid

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak pidas Sõmeru peatuse võimalikku rajamist arutamist väärt teemaks. “Kindlasti tasub sellele mõelda. Eriti nüüd, kui elektrifitseerimine on tulekul ja sellega nagunii kaasneb ehitustegevus,” lausus ta. “Kuigi Rakvere on vaid viie kilomeetri kaugusel, jääb sealne jaam autota reisijate jaoks kaugeks. Meil on piirkonnas siiski 1800 elanikku, mina arvan küll, et rongireisijaid jaguks. Aga majanduslikult peab siiski asjad läbi kaaluma ja võimalik, et on vaja teostada ka uuring.”