Lääne-Viru aasta sportlased said kiitused kätte

Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatus ja selle lisatud valdkonna asjatundjad valisid kõigepealt igasse kategooriasse kolm nominenti, kelle seast kuulutati laureaadid välja täna õhtul. Liidu juhatuse esimees Erich Petrovits ütles, et noortespordi pärast muretsema ei pea, küll on muretekitavalt väike pisut vanemate inimeste huvi liikumise vastu. "Tegelikult sai täna välja toodud, et meil on olemas tipud ja kõige tihedam konkurents oli just noorte kategooriates, mis näitab, et ka järelkasv on meil olemas," rääkis ta. "Samas 20-30 aastaste seas on liikumisharrastus murettekitavalt madalale langenud, seda tuleks lähemalt uurida."