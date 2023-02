Huvi hoolduspereks saamise vastu kasvab

Eestis ootab hooldusperet 800 last. Pilt on illustratiivne.

Hooldusperedesse paigutati mullu 52 last, mis on tunamullusega võrreldes 18 lapse võrra rohkem. Lääne-Virumaal esitas eelmisel aastal hoolduspereks saamise taotluse kolm peret ja aasta lõpu seisuga elavad kasulapsed seitsmes peres. Praegu on Lääne-Virus üks vaba hoolduspere, kes oma perre lapsi ootab.